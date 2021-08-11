‘I Am Legend’ filminin senaristinden aşı karşıtlarına: Gerçek değil, ben uydurdum

Aşı karşıtlarının akıldışı endişelerinden biri olan ‘I am Legend filmindeki zombi benzeri yaratıklara dönüştüreceği’ iddiası, senaristi kızdırdı: “O bir film. Ben uydurdum. Gerçek değil.”

Will Smith’in başrolünde olduğu 2007 yapımı bilim kurgu filmde kanseri tedavi etmek için geliştirilen genetiği oynanmış kızamık virüsü salgına dönüşerek dünya nüfusunun çoğunu öldürüyor, bazılarını ise geceleri hayatta kalan insanlara saldıran zombi benzeri yaratıklara dönüştürüyor.

Covid-19 aşısı yaptıranların başına da filmdekine benzer şeyler geleceği iddiası bir süredir sosyal medyada dolaşımda.

Geçen hafta New York Times’da yayınlanan haberde bir gözlük mağazasının sahibi çalışanlarında birinin aşı yaptıranların filmdeki gibi zombilere dönüşmesi endişesi taşıdığını anlatmıştı.

Haberdeki görüşe tepki gösteren filmin senaristlerinden Akiva Goldsman Twitter hesabından “Aman tanrım. Bu bir film. Ben uydurdum. Gerçek değil” yazdı.

Her şey bir kurgudan ibaret olsa da hatırlatmakta fayda var; filmde insanların ölümüne ya da yaratığa dönüşmesine yol açan şey aşı değil, genetiğiyle oynanmış virüstü.