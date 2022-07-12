Hüsnü Mahalli: Somali formülü yakında Libya’da da uygulanabilir

Ankara bazı grupları desteklerken Abu Dabi ile birlikte Riyad ve Kahire başka grupları destekliyordu.

Savaşan gruplar ve onları destekleyen ülkelerin hepsi ‘24 ayar’ Müslüman ve Sünni. Libya’da bir tek Hıristiyan, Ermeni, Ezidi, Şii, Alevi ya da Kürt yok ve herkes herkesi boğazlıyor.

Somali formülü yakında Libya’da da uygulanabilir.

İç tarafların uzlaşamadığı Libya’da Ankara’nın diğer başkentlerle anlaşması durumunda bu ülke de İsrail’e havale edilebilir.

Elbette ‘Büyük Patron’ ABD’nin senaryosu çerçevesinde.

Büyük Tiyatro!

Herkes Biden’ın önce İsrail sonra da Suudi Arabistan ziyaretlerini ve bu ziyaretlerin sonuçlarını bekliyor.

Bölgenin sultan, kral, emir, şeyh ve başkanları bunamak üzere olan Biden’ın gönlünü kazanmak için her yola baş vuruyorlar.

Biden da İsrail’i işaret ediyor.

İsrail’in gözü Mekke ve Medine’de.

O işe de Muhammed Bin Selman bakıyor.

Mısır, Ürdün, Umman, BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas’tan sonra Somali ve Libya bu işin bonusu.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı