Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler Bakırköy Adliyesi önünde ‘Adalet istiyoruz’ dedi

Sendikalı oldukları için Demirören Grubu tarafından işten çıkarılan Hürriyet çalışanları bugün bir kez daha Bakırköy Adliyesi önünde “Adalet istiyoruz” dedi.

Demirören Grubu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 45 Hürriyet gazetesi çalışanın işine ‘işletimsel nedenler’ gerekçesiyle son vermişti.


Dönemin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve diğer yayınla ilgili yöneticilerinin hiçbirinin haberi olmadan, gizli yürütülen ‘operasyon’la, TGS’nin Hürriyet’i temsil yetkisinin önü kesildi. İşten çıkarmaların ilk gününde Munyar önce mail, daha sonra noter belgesiyle genel yayın yönetmenliğinden istifa etti.

İçlerinde yazı işleri, haber araştırma müdürleri, editörler, muhabirler, insan kaynakları çalışanlarının da bulunduğu 45 kişinin hakları ve sendikal tazminatları için TGS ile birlikte Demirören Gurubu’na alacak ve işe iade davaları açılmıştı.

‘Likitgaz’daki müdür, Hürriyet’te nasıl şoför oldu

Alacak davasının bugünkü duruşmasından önce Bakırköy Adliyesi önünde toplanan eski Hürriyet çalışanları “Paramız pul oldu. Adalet hemen şimdi” diye pankart açtı.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, konuşmasında şunları kaydetti: “Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı, işten atılma gerekçesi yapılıyor ama anayasayı korumakla yükümlü olan kurumlar sadece seyrediyor. Patronların yasaları çiğnemesine seyirci kalanlar bu adaletsizliğin ortağıdır.”

45 çalışanın gazeteden çıkarılmasından sonra yaklaşık 200 kişinin işe alındığını belirten Durmuş, amacın ‘TGS’nin yetki almasını önlemek olduğunu’ söyledi.

Bu kişilerin aslında grubun başka şirketlerinde çalışan kişiler olduğunu ancak aynı zamanda Hürriyet’te çalışıyor gibi gösterildiğini’ öne süren Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela Likitgaz’da makina mühendisi ve bölge müdürü olarak 19 bin TL maaş alan kişi, Hürriyet matbaasında asgari ücretle çalışan kamyon şoförü olarak gösterildi. Mesela Demirören’de genel müdür yardımcısı ve insan kaynakları grup başkanı olarak 22 bin lira ücret alan kişi hem Bağcılar hem de İzmir matbaalarında asgari ücretle çalışan uzman gösterildi.

Denizli’de Demirören’de muhasebeci olarak çalışan bir kişi İzmir matbaasında asgari ücretle çalışan şoför olarak gösterildi. Kayseri’de LPG tüp dağıtıcısı olarak çalışan üç kişi Ankara matbaasında uzman olarak gösterildi. İstanbul’da tüp dağıtan 36 kişi aynı zamanda matbaada uzman olarak çalışan gösterildi. Bu kişilerin ortak noktası nedir biliyor musunuz? Yaptıkları her işte tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları. O kadar yetenekliler ki hem insan kaynakları müdürlüğü yapıyor hem de İstanbul ve İzmir matbaalarında çalışabiliyor aynı anda! Fedakar ve cefakar bölge müdürümüz aynı anda kamyon şoförlüğü de yapıyor.”

Bakanlıklar seyrediyor

‘Bunlar ve başka pek çok belgenin mahkeme dosyalarında yer aldığını’ vurgulayan Durmuş, şunları aktardı: “Bu kadar açık, bu kadar aleni olarak yapılan bu usulsüzlükler konusunda Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı sadece seyrediyor. Sendikamızın yetkisi gasp ediliyor, seyrediyorlar. 45 arkadaş işten atılıyor, seyrediyorlar. Toplam 505 yıllık emeklerinin iki yıldır gasp ediliyor, seyrediyorlar. Adalet istiyoruz. Sadece adalet. Normal koşullarda işe iade davaları 6 ayda kararı bağlanırdı. Patronları kollayan değil; emekçinin alın terini koruyacak adalet. Hakkımız olanı istiyoruz.”

Bugün görülen alacak davası duruşmasında, Hürriyet’in son tanığı dinlendi ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Tüm davalar için aralık ayına duruşma günü verildi.

Hürriyet’ten çıkarılan gazetecilerin açtığı ‘işe iade’nin ilk duruşması görüldü

Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler tazminat hakkı için gazete önünde

Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler: 481 yıl emeğimiz var, hakkımız verilmedi

Hürriyet’in yayın yönetmenliğine Ahmet Hakan getirildi

Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti

Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Hürriyet’te kıyım: Onlarca muhabir, editör ve yazar eve tebligatla işten çıkarıldı

SON HABERLER

Meğer erkek filmleriymiş!

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Bilim kurulu üyesi: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.