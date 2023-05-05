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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet, matbaa binasını Baykar’a ‘zararına’ sattı

Demirören grubuna ait Hürriyet, Esenyurt’taki matbaasının arsasını ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını açıkladı.

Fotoğraflar: AA

Demirören Medya, İstanbul Esenyurt’taki baskı tesisi DPC’yi Ekim 2022’de kapatmıştı. 15 Aralık’ta da İzmir’deki matbaa kapatılmıştı.


Hürriyet, 19 Nisan’da KAP’a yaptığı bildirimde, İstanbul, Antalya ve İzmir’deki matbaa makinelerini 77,8 milyon TL’ye Tayfurlar Ticaret’e sattığını açıklamıştı.

Dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre İstanbul Esenyurt’taki 61 bin 480 metrekare arsa üzerinde dört adet matbaa tesis binasından oluşan gayrimenkul, 816 milyon 551 bin TL’ye İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

Bildirimde satışa konu olan gayrimenkulün değerlemesinin Teknik Gayrimenkul Değerleme tarafından 925 milyon TL olarak belirlendiği ve Hürriyet’in satış nedeniyle 108 milyon 448 bin TL zarara uğradığı belirtildi.

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