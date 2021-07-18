Hurley, 250 milyon dolarlık mirastan men edilen oğlu için ‘yavrusunu koruyan anne ayı’ gibi mücadele etmiş

Britanyalı manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, babasının ailesi tarafından payına 250 milyon dolar (2,13 milylar lira) düşen mirastan çıkarılan oğlu Damian’ın (19) payını alabilmesi için ‘yavrusunu koruyan bir anne ayı gibi’ mücadele etmiş!

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Ay başında Daily Mail’e konuşan Hurley, Damian’ın geçen yıl intihar eden babası Steve Bing’in babasının, ‘evlilik dışı çocuklar’ oldukları için oğlunu ve Bing’in başka bir ilişkisinden olan kızı Kira’yı (23) mirastan mahrum bıraktığını belirterek, “Damian’ın payı 250 milyon dolardı. İki torununu yok saydı. Onların hakkına düşeni Steve’ın kız kardeşi Mary’nin çocuklarına bölüştürdü” demişti. Baba Peter Bing’in hamileyken kendisini, “Evlilik dışı bir çocuğu mirastan men ederim” diye mektup yazarak tehdit ettiğini anlatmıştı.

Peter Bing, 2019’da, Damian ve Kira’yı mirastan çıkarmak için mahkemeye başvurmuş ancak Hurley, Kira’nın annesi Lisa Bonder Kerkorian ve Steve Bing güçbirliği yaparak hukuki mücadeleyi kazanmıştı. Ancak Peter Bing temyize gidip kazanmıştı.

Bu kez ABD’li eski tenisçi Lisa Bonder-Kerkorian Sunday Times’a konuştu. Bonder-Kerkorian, Peter Bing’in kendisine, evlilik dışında doğan torunlarını hiçe saydığını söylediğinde, “Hangi çağdayız, taş devrinde mi yaşıyoruz” diye düşündüğünü anlattı.

Bonder-Kerkorian, “Elizabeth daha ilgili, daha sevgili olamazdı. Oğlunun payına düşeni, babasının ailesinden alabilmesi için yavrusunu koruyan bir anne ayı gibi mücadele etti” dedi.

Kızı Kira’nın, dedesi tarafından yok sayılmasına çok üzüldüğünü belirten Bonder-Kerkorian, bunun parayla ilgisi olmadığı konusunda ısrar ederek, “Bu çocuklar için önemli olan dedelerini tanımak, onları yıllar önce terk ettiklerini düşündükleri aile tarafından kabul edilmekti” ifadelerini kullandı.