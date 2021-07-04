Hurley’nin oğlu, dedesi tarafından mirastan çıkarıldı: Payı 250 milyon dolardı

Britanyalı manken ve oyuncu Liz Hurley’nin oğlu Damian, babasının ailesi taraından mirastan çıkarıldı. Dedesi Peter Bing’in bu tavrı Hurley’nin oğluna 250 milyon dolara (2,17 milyar lira) mal oldu.

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Hurley, Daily Mail gazetesine, geçen yıl intihar eden babası Steve Bing’in babasının ‘evlilik dışı çocuklar’ oldukları için oğlunu ve Bing’in başka bir ilişkisinden olan kızı Kira’yı (23) mirastan mahrum bıraktığını belirterek, “Damian’ın payı 250 milyon dolardı. İki torununu yok aydı. Onların hakkına düşeni Steve’ın kız kardeşi Mary’nin çocuklarına bölüştürdü” dedi.

Kira’nın annesinin Lisa Kerkorian olduğunu anımsatan Hurley, 90 yaşındaki Peter Bing’in hamileyken kendisini, “Evlilik dışı bir çocuğu mirastan men ederim” diye mektup yazarak tehdit ettiğini anlattı.

Hurley, “Dede olarak ne Damian ne de Kira’yla ilgilendi” dedi.

Peter Bing, 2019’da, Damian ve Kira’yı mirastan çıkarmak için mahkemeye başvurmuş ancak Hurley, Kerkorian ve Steve Bing güçbirliği yaparak hukuki mücadeleyi kazanmıştı.

Ancak Peter Bing’in temyize gidip kazandığını belirten Hurley, “Steven öldüğünde çocuklarının hakkının verileceğini düşünüyordu. Bugünkü durumu bilse mahvolurdu” ifadelerini kullandı.