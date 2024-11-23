Hull City ‘kabusta’: Acun, Fenerbahçe’yle daha çok ilgileniyor

Acun Ilıcalı’nın 2021’de satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City ligin sonlarına düştü, taraftar huzursuz: “Acun Fenerbahçe’yle daha mı çok ilgileniyor?”

Fotoğraf: Eurosport

Hull City bu sezon kabus gibi bir 15 maçtan sonra düşme potasının iki sıra üzerine kadar geriledi.

Takımın düşüşüyle birlikte Acun Ilıcalı da taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Hull’ı yakından izleyen yerel gazeteciler, Ilıcalı’nın kentte itibarının hala çok güçlü olduğunu söylüyor.

Ilıcalı, Hull City’yi satın aldığında hedefi Premier Lig olarak belirlemişti.

Bir alt lig olan Championship’te 24 takım yarışıyor. İlk iki direkt olarak Premier Lig’e çıkarken, sonraki dört takım play-off maçları oynuyor.

‘Kaplanlar’ lakaplı kuzey doğu İngiltere takımı Hull City, geçen sezonu yedinci sırada, play-off kapısında tamamladı.

Acun Ilıcalı ve eşi Ayça Çağla Altunkaya Hull City maçını izliyor / PA Media

Ilıcalı bu sezonsa takımın genç çalıştırıcısı Liam Rosenior’la yollarını ayırmış, yerine ‘aynı futbol mantığında’ olduğunu söylediği Hamburg teknik direktörü Tim Walter’ı getirmişti.

Ancak gelinen noktada Walter taraftarın gözdesi olmaktan çok uzak.

5 Kasım’da Oxford United’la oynadığı son maçta taraftarlar Walter’la alay eden tezahüratlar yaptı.

Hull’un yerel gazetesi Hull Story’nin yazarlarından Sam Hawcroft, 3 Ağustos’ta çalıştırıcı değişikliğinin ‘korkunç bir hata’ olacağını yazmıştı.

Şimdi haklı çıkmış olmaktan hiç memnun olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe‘ye konuşan Hawcroft, takımın çok geç kurulmuş olmasının yanında Ilıcalı’nın Tim Walter tercihinin de hatalı olduğunu savunuyor:

“Walter Championship seviyesinde bir çalıştırıcı değil. Acun da halen Walter’ı desteklediğini söylüyor ama bakalım alınacak kötü bir sonuç sonrası yaşanacak yaygaraya dayanabilecek mi?”

BBC’nin Hull’ı da içine alan Humberside bölgesi radyosundan James Hoggarth da Walter’ın arkasında durmaya devam etmesi halinde Ilıcalı’nın taraftarla ilişkisinin etkilenebileceğini söylüyor.

Hoggarth özellikle Oxford United yenilgisi sonrası içerideki West Bromwich mağlubiyetinde Ilıcalı’nın stadyumda olmamasına dikkat çekiyor: “Ilıcalı’nın eksikliği Fenerbahçe’nin de aynı saatlerde maçının olması nedeniyle ‘sadakat’ tartışması yarattı. Ama kulübün eski sahipleri ile karşılaştırıldığında, Acun’un maçları stadyumda takip etme sicili takdir ediliyor.”

Hull Story yazarı Hawcroft da benzer tartışmaları vurguluyor ve bazı Hull taraftarlarının “Acun Fenerbahçe ile daha mı çok ilgileniyor?” diye sorduğunu belirtiyor.

Fenerbahçe’de temmuzda Ali Koç’un tekrar başkan seçilmesinin ardından Ilıcalı da as başkan olmuştu.