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Yaramazlara biraz batar!

Hükümet, konutta rayiç bedel çalışması başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konutta rayiç bedellerinin düşük gösterilmesinin ‘Türkiye’nin kangren konularından olduğunu’ söyleyerek “Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Nebati, dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına konuştu.


BloombergHT’nin aktardığına göre bakan, şunları dedi: “Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle (bir gayrimenkulün güncel piyasadaki alım satım bedeli) gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var.”

Nebati, söz konusu çalışmanın ‘çok ayrıntılı’ olduğunu savunarak onun için ‘reform yapmak gerektiğini’ söyledi.

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