Huawei, altın kaplama akıllı saati piyasaya sürdü

Otantik 18 ayar altın kaplama akıllı saat Huawei Watch Ultimate Densingn piyasaya sürüldü. İki hafta pil ömrü olduğu belirtilen akıllı saatin fiyatı 80 bin liradan başlıyor.

Fotoğraf: Huawei

Akıllı saat, Huawei’nin kısa süre önce duyurduğu Fashion Forward marka önerisi kapsamında gelirken, Huawei’nin giyilebilir cihazlarının tasarım odaklı bir yöne doğru ilerlediği görülüyor. Bu, Huawei’nin en yeni giyilebilir ürünleri için en üst düzey tasarım ve işçiliğin yenilikçi teknolojiyle birleştiği yeni bir yol çiziyor.

Huawei Watch Ultimate Densingn, yüzde 75 altın içeriğini korumayı başaran bir metal element oranından oluşan 18K altın alaşımından yapıldı. Saatin çerçevesi, sıcak bir seramik kalıpta gelişmiş işçilikle gerçekleştirilen altın kakma teknolojisi ile elle kakılan altı özel bölümden oluşuyor.

Huawei Watch Ultimate Densingn, kullanıcının bileğinin boyutuna göre kolayca ayarlanabilen kelebek toka mekanizmalı ayarlanabilir ve hafif bir kayışa sahip. Akıllı saat, toplam 17,4 mm ölçülerinde 12 ızgaraya (ızgara başına 1,45 mm) sahipken, bu da ürün için uzun ömürlülük yaratıyor. Böylece kullanıcılar yaşlansa ve bilek çevreleri değişse bile, akıllı saat hayatlarının farklı dönemlerinde onlara eşlik edebiliyor.

Akıllı saat ayrıca kendine özel saat kadranıyla birlikte geliyor. Özel saat kadranı, altın bir dünya haritası ve gerçek zamanlı kalp atış hızını gösteren bir modül ekledi. Eğer bu yeterli değilse, resmi HUAWEI Watch Face mağazasından 25 binden fazla saat yüzü seçeneği bulunuyor.

TruSeen 5.0+ tarafından desteklenen saat, kullanıcıların kardiyovasküler sağlıktan SpO2 seviyelerine kadar sağlığın çeşitli yönlerini izlemelerine olanak tanıyor.

İki haftaya kadar pil ömrünü destekleyen ve 10 dakikada yüzde 25 kapasiteye kadar şarj olabilen Huawei Watch Ultimate Densingn, 79 bin 999 TL tavsiye edilen son tüketici satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da ön siparişe sunuldu.