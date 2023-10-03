Apple, altın saatine desteği çekti

Apple, 10 ila 17 bin dolar arasında değere sahip ’18 ayar altın Apple Watch’a desteğini çekti.

Fotoğraf: Beyonce.com

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Apple, altın Apple Watch dahil olmak üzere tüm birinci nesil Apple Watch modellerini ‘modası geçmiş’ olarak listeledi. Yani Apple, bu ürünlerden yazılım, onarım, değişim ve yedek parça desteğini çekiyor.

Altın Apple Wathc, Apple’ın lüks saat pazarıyla rekabet etmeye yönelik ilk girişimiydi. Söz konusu Apple Watch 2015’te üretilmişti ancak birkaç ünlü isim haricinde ürüne pek ilgi duyulmamıştı.