HSBC, 14 Mayıs sonrası hisselerini seçti

Britanya merkezli çok uluslu banka HSBC, Türkiye’de 14 Mayıs sonrası yükselmesini beklediği hisseler arasında BİM, Şok ve Anadolu Efes’i saydı.

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14 Mayıs’taki seçimler yaklaştıkça yabancı banka ve finans kuruluşlarından Türk piyasalarına ilişkin raporlar gelmeye devam ediyor. Ekonomide normalleşme ve yabancı girişi senaryosuyla borsaya dair uzun vadede olumlu öngörüler var.

Uzmanlar özellikle perakende, otomotiv ve yenilebilir enerji şirketlerinin hisselerini tavsiye ediyor.

Investing’in aktardığına göre HSBC bankasının tercihlerinde de perakende sektöründen hisseler yer aldı. HSCB’nin 14 Mayıs sonrası piyasanın kazananı olmasını beklediği hisseler BİM, ŞOK ve Anadolu Efes oldu. HSBC, ayrıca holdingler arasında Koç Holding, bankalar arasındaysa yine aynı gruba bağlı Yapı Kredi’yi ‘beğendiğini’ bildirdi.