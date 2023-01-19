Hrant Dink anması nedeniyle Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak

İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13:00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
Şişli’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır” dendi.