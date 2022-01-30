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Yaramazlara biraz batar!

Horoz dövüştüren sekiz kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan sekiz kişi hakkında işlem yapıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi’nde M.G.’ye (35) ait çadırda horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler, çadır içinde kurulan alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığını tespit etti.

Çadırdaki sekiz kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Dövüştürülen 11 horoza el konuldu.

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