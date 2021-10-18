Hooters, ‘iç çamaşırı’ gibi yeni üniformasında geri adım attı

Çalışanlarının kıyafetiyle ünlü ABD’li restoran zinciri Hooters, ‘iç çamaşırından farksız’ yeni üniformalarının neden olduğu tepki üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.
Adı argoda meme anlamında kullanılan 38 yıllık marka, kadın çalışanlarının ‘seksi‘ kıyafetleriyle ünlü.
Hooters logolu dar tişörtler ve kısa şortlar giyen çalışanlar yeni üniformlarda daha da kısalarak ‘iç çamaşırına’ dönüştüğünü söyledikleri şortlarla ilgili tepki göstermişti.
TikTok hesaplarından tepkilerini dile getiren çalışanlardan bazıları işi bırakmayı düşündüklerini anlattı.
14 milyona yakın izlenen bir TikTok videosunda ‘sick.abt.it’ isimli kullanıcı yeni şortları gösterdiği paylaşımında “İşimi seviyorum ama işe iç çamaşırla gitmek istemiyorum” yazmıştı.
Tepkiler üzerine Hooters sözcüsü, dileyen çalışanların üniforma olarak eski şortları giymeye devam edebileceğini açıklayarak kadınların kendi vücut tiplerine ve kişisel imajlarına göre istediği şortu seçebileceğini ifade etti.