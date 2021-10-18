Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hooters, ‘iç çamaşırı’ gibi yeni üniformasında geri adım attı

Çalışanlarının kıyafetiyle ünlü ABD’li restoran zinciri Hooters, ‘iç çamaşırından farksız’ yeni üniformalarının neden olduğu tepki üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Fotoğraflar: TikTok

Adı argoda meme anlamında kullanılan 38 yıllık marka, kadın çalışanlarının ‘seksi‘ kıyafetleriyle ünlü.


Hooters logolu dar tişörtler ve kısa şortlar giyen çalışanlar yeni üniformlarda daha da kısalarak ‘iç çamaşırına’ dönüştüğünü söyledikleri şortlarla ilgili tepki göstermişti.

TikTok hesaplarından tepkilerini dile getiren çalışanlardan bazıları işi bırakmayı düşündüklerini anlattı.

14 milyona yakın izlenen bir TikTok videosunda sick.abt.it’ isimli kullanıcı yeni şortları gösterdiği paylaşımında “İşimi seviyorum ama işe iç çamaşırla gitmek istemiyorum” yazmıştı.

Tepkiler üzerine Hooters sözcüsü, dileyen çalışanların üniforma olarak eski şortları giymeye devam edebileceğini açıklayarak kadınların kendi vücut tiplerine ve kişisel imajlarına göre istediği şortu seçebileceğini ifade etti.

SON HABERLER

Pandemi kalbimizi hızlandırdı, tahammülümüzü azalttı

Normal durumlarda kalbin dış uyaranlara ve ihtiyacına göre  dakikadaki atım sayısını ayarladığını belirten uzmanlar, pandeminin de etkisiyle kalbin bu uyumunun bozulduğunu, kalp atım sayısının sürekli yüksek seyrettiğini, daha tahammülsüz, daha yorgun, daha isteksiz hale geldiğimizi belirtiyorlar. 

Arsa fiyatları da uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.

Prof. Ceyhan: Corona virüsünü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüyle soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız” dedi.

Squid Game aslında ne anlatıyor?

Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavuran Squid Game’e dair teoriler ve tartışmalar artıyor. Akademisyen Güventürk Görgülü, dizide neoliberal birey imalinin bir aşamasının anlatıldığını belirtiyor. 