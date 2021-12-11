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Yaramazlara biraz batar!

Honor’ın yeni katlanabilir telefonundan ilk görseller sızdı

ABD yaptırımları nedeniyle Huawei’den ayrılan Honor’ın katlanabilir telefonu ‘Honor Magic Fold’un ilk görselleri internete sızdırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Webtekno’nun aktardığına göre şu ana kadar akıllı telefon piyasasına dair yaptığı tahminleri büyük oranda doğru çıkan ‘RODENT950‘, ‘Honor Magic Fold’un görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı.


Resmi olarak doğrulanmamış olan görselde katlanabilir telefonun tasarımında Honor 50 ve Honor 60 modellerinden ilham alındığı görülüyor.

Aynı zamanda Galaxy Fold 3 tarzını andıran cihazın ön kamerasının da ‘ekran-altı’ olarak yapılacağı tahmin ediliyor.

Modelin resmi tanıtımının ise gelecek yılın ortalarına doğru yapılması bekleniyor.

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