Hong Kong’dan 500 bin bedava uçak bileti: Amaç turizmi canlandırmak

Covid-19 salgını nedeniyle turizm sektörü eski günlerini arayan Hong Kong, turist çekmek için 500 bin uçak bileti dağıtacak.

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Pandeminin başından beri en sıkı kuralları uygulayan yerlerin başında gelen Hong Kong, oraya gidenlere yönelik zorunlu otel karantinasını iki hafta önce kaldırmıştı. Ancak bazı kısıtlamalar sürüyor ve hava yolu şirketleri pandemi öncesinde olduğu seviyede bilet satamamaktan, uçuş yapamamaktan yakınıyor.

Salgınla gelen kısıtlamaların neden olduğu sorunların yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında da hava yolu şirketlerinin işi zorlaştı. Dün, Britanyalı şirket Virgin Atlantic ‘savaşla ilgili meseleler nedeniyle’ Hong Kong’da faaliyet göstermeyeceğini açıkladı. Rus hava sahasının kapanmasının sorun yarattığı ve bu nedenle Hong Kong’daki ofisin de kapanacağını duyurdu. Savaş nedeniyle başka hava yolu şirketleri de uçuşlarını durdurdu ya da daha uzun bir rota kullanarak Hong Kong’a uçuyor.

Turizmi canlandırmayı hedefleyen Hong Kong yönetimi de çareyi toplam maliyeti 2 milyar Hong Kong doları (4,73 milyar lira) olacak yüz binlerce bilet dağıtmakta buldu.

Turizm dairesinin müdürü Dane Çeng, ”Hükümet gelen yolculara yönelik tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdıktan sonra havayolu yönetimi hava yolu şirketleriyle gerekli anlaşmaları yapacak. Ve, bedava bilet kampanyasının ayrıntılarını paylaşacağız” dedi.

Turizmi canlandırmanın yanı sıra Hong Kong’daki hava yolu şirketlerini desteklemek için satın alınan biletlerin önümüzdeki yıl dağıtılacağı belirtildi.

Pazar araştırmaları yapan Euromonitor’un analistlerinden Prudence Lai, bedava bilet kampanyasının Hong Kong’un turizmde yeniden çok tercih edilen, gözde merkezlerden biri olmasını sağlayacağını, sektörün yaralarını saracağını söyledi.

Hong Kong’a bu yılın ilk sekiz ayında 184 bin turist geldi. 2019’da 56 milyon turisti ağırlamıştı.