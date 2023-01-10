Hollywood’un ‘altın kuralını’ bozan yönetmen Coppola sıkıntılı günler yaşıyor

ABD’li yönetmen Francis Ford Coppola, hayal projesi olarak bilinen ‘Megalopolis’in setinde, bütçeden istifalara bir dizi sorunla boğuşuyor.

The Hollywood Report’un özel haberine göre filminin çekimleri devam ederken, kreatif ekipte yaşanan ayrılıklar 83 yaşındaki yönetmeni zor durumda bıraktı. Megalopolis’in görsel dünyasını oluşturan sanat yönetmeni ve ekibinden bazı isimler projeden ayrıldı.

Geçen Aralık ayında da görsel efekt ekibi topluca ayrılmıştı.

Kendi parasını yatırdı

Bilim kurgu türündeki filmin bütçesiyle ilgili de sorunlar var. Coppola’nın, Hollywood’un ‘Asla kendi paranı harcama’ şeklindeki altın kuralını çiğnediği ve filmi kendi cebinden finanse ettiği ve toplam 120 milyon dolar harcamayı planladığı söyleniyor. Ancak aksaklıklar sebebiyle bu para yetersiz kalabilir.

Francis Ford Coppola’nın kendi parasını kullanma sebebi, finansör bulamaması değil, kendi istediği filmi çekme arzusu. Yönetmen, geçen yıl Mart ayında verdiği bir röportajda, “Herkesin nasıl film çekileceğiyle ilgili bir fikri var. Ama sizin daha başka bir fikriniz varsa bunu denemeye değer. Çünkü belki de yapmnak istedikleriniz geleceğin habercisidir” demişti.

Baba, ve Bram Stocker’s Dracula gibi efsanevi filmlerin yönetmeni aynı zamanda zora giren setleriyle de ünlü. Özellikle de 1979’da çektiği Kıyamet (Apocalypse Now) filmin adına yakışır şekilde kaotikti. Yine de iki Oscar kazandı ve bir klasik haline geldi.