Hollywood’da oyuncuların iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, dört ayın sonunda anlaşmayla sonuçlandı.

Fotoğraf: AA

ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) başlattıkları grev, 118 günün sonunda sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) yapılan geçici anlaşmayı kabul etmesiyle sona ermişti.

SAG-AFTRA‘dan yapılan açıklamada, sendika üyelerinin yüzde 38’inin katıldığı oylamada yüzde 78 ‘evet’ oyuyla yeni anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Oylamaya yalnızca greve giden 60 bin oyuncunun değil, sendikanın 145 bin üyesinin tamamı katıldı.

Yapay zeka kaygıları giderildi

SAG-AFTRA Yöneticisi Duncan Crabtree-Ireland, üç yıllık sözleşme kapsamında sendika üyelerine yüzde 7’lik ücret artışı yapıldığını söyledi. Ayrıca sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret revizyonu yapılacak.

Oyuncular, işlerinin içerik sağlayıcıları tarafından kullanılması durumunda ek ücret de alacaklar.

Crabtree-Ireland, AMPTP ile varılan anlaşmada, oyuncuların yapay zeka aracılığıyla yapımlarda kullanılmasına ilişkin kaygılarının giderilmesinden memnun kaldığını kaydetti.

Sendika üyelerinin anlaşmayı reddetmesi durumunda, sendika yöneticilerinin anlaşma masasına geri dönmesi veya sendikanın tekrar greve gitmesi bekleniyordu.