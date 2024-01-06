Hollywood yıldızı, iki kızıyla birlikte uçak kazasında öldü

Hollywood yıldızı Christian Oliver ve iki kızı Karayipler’de meydana gelen bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: The Sun

BBC‘nin haberine göre Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler’in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında perşembe günü uçak kazası meydana geldi.

Yetkililer kazaya ilişkin “Uçak havalandıktan birkaç dakika sonra zorluklar yaşadı ve okyanusa düştü” dedi.

Gerçek adı Christian Klepser olan 51 yaşındaki aktör, kızları 10 yaşındaki Madita ve 12 yaşındaki Annik de o uçaktaydı. Üçü de kazada öldü.

Uçağın sahibi ve pilotu olan Amerikalı Robert Sachs da hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

3 Mart 1972’de Almanya’da doğan Christian Oliver, Cate Blanchett ve George Clooney’yle birlikte 2006’da ‘The Good German’ filminde rol aldı. Oliver ayrıca, 2008’de Tom Cruise ile ‘Valkyrie’ filminde de rol aldı. Oliver, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı.