Hollanda’da hükümet istifa etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

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Rutte, koalisyondaki dört parti arasında göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Hollanda‘da koalisyon hükümetinin, göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle Rutte, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Göç meselesinin ‘büyük bir sosyal problem olduğunu’ söyleyen Rutte, şunları dedi: “Koalisyondaki politik destek kayboldu. Bu üzücü bir durum ve göz ardı edemeyeceğimiz politik bir gerçeklik. Kabinenin istifasını Kral’a (Willem Alexander) sunacağım.”

Rutte, ilk olarak seçimlerin yenilenmesine ilişkin süreci başlatacaklarını belirterek mevcut hükümetin seçimlere kadar ‘geçici olarak’ görevde kalacağını ifade etti.

Muhalefet memnun

Hükümetin düşmesinin ‘hiçbir zaman iyi bir şey olmadığını ve süreci tamamlayamadıkları için üzgün olduğunu’ anlatan Rutte, “Bazen anlaşmaya ulaşmak Hollanda gibi koalisyon ülkelerinde imkansız oluyor” diye konuştu.

Rutte, ‘göçmen politikalarına birden fazla partinin anlaşmazlığa düştüğünü ve göç politikalarının insanlar için önemli olduğunu’ kaydetti.

Gelişmelere ilişkin, muhalefetteki çok sayıda milletvekili Twitter‘dan paylaştığı mesajlarla hükümetin düşme kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi için seslendi.