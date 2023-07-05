Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hollanda okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saati yasaklıyor

Hollanda’da hükümet okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saat kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. 

Fotoğraf: AA

Eğitim bakanlığı, okullar ve ilgili kuruluşların üzerinde anlaşarak aldığı yasak kararıyla öğrencilerin dikkatini dağıtan sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların kısıtlanması amaçlanıyor.


Euronews Türkçe’nin haberini göre yasakla ilgili bilgi veren Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf, “Her ne kadar cep telefonları hayatımızla iç içe geçmiş olsa da, sınıfa ait değiller” dedi.

Öğrencilerin sınıfta konsantre olabilmelerinin ve öğrenmek için sunulan her fırsatı değerlendirmelerinin önemine dikkat çeken Dijkgraaf, “Bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki, cep telefonları bunu aksatıyor” diye açıkladı.

Hükümet, yasakla ilgili kuralları okulların koyacağını belirterek öğretmenler, öğrenciler ve velilerin anlaşması halinde bu tür cihazların okullarda tümden yasaklanmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.

1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan yasak, henüz yasal olarak bağlayıcı değil. 

Tıbbi ihtiyacı olan çocuklarla dijital yeteneklere odaklanan dersler yasak kapsamı dışında tutulacak.

SON HABERLER

Hepimizin ihtiyacı: İyi hissettiren şarkılar

Bilimsel olarak da kanıtlanan müzik dinlerken beyindeki zevk merkezimiz ‘nükleus akumbens’ harekete geçiyor ve iyi hissetmemizi sağlıyor. İyi hissettiren melodiler, şarkılar ve insanlar günü güzelleştirip yaşama sevincimizi ve bağışıklığımızı yükseltiyor.

Ali Koç: Arda Güler yeni sezonda olmayacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç futbolcu Arda Güler’in yeni sezonda takımda kalmayacağını söyledi. İspanya’nın iki büyük futbol kulübü Real Madrid ve Barcelona’ya transfer etmek istediği yıldız oyuncu Arda Güler’in Real Madrid’i tercih ettiği iddia edilmişti. Ali Koç, Samandıra’daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Arda Güler’in geleceğiyle ilgili […]