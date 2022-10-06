Hollanda’da enflasyon yüzde 14,5’le 59 yılın zirvesinde

Hollanda’da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14,5’le 1963’ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5’e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963’ten bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.