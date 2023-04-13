Hollanda mahkemesi, porno sitesinin izinsiz görüntüleri kaldırmasına hükmetti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da mahkeme, porno sitesi xhamster.com hakkındaki davda, kişilerin rızası olmadan yayınlanan görüntülerinin kaldırılmasına hükmetti.

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Hollanda basınının aktardığına göre konuyla ilgili dava, başka bir porno sitesine karşı benzer bir yasal başarı elde eden Hollandalı çocuk istismarı karşıtı kampanya grubu ‘Expertisebureau Online Kindermisbruik’ (Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Bürosu) (EOKM) tarafından açıldı.

EOKM, porno sitelerinin bazen amatör görüntüler yayınladığını belirtti.

xhamster.com’un Kıbrıs merkezli sahibi Hammy Media, yayınlanmadan önce tüm materyalleri kontrol ettiklerini ve siteye herhangi bir yasa dışı görüntü koymadıklarını dile getirdi.

Mahkeme, Hammy Media’nın Felemenkçe bir alt etki alanına (nl.xhamster.com) sahip olduğunu ve Felemenkçeye çevrilmiş filmleri içerdiğini söyledi. Mahkeme bu nedenle Hammy Media’nın Hollanda yasalarına göre denetlenebileceğini belirtti.

Mahkeme, Hammy Media’nın sorunlu görüntüleri üç gün içinde kaldırmasına, aksi taktirde video başına 10 bin ila 30 bin avro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.