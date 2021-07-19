Rızası olmadan çekilen videoyu porno sitesinde gördü; mağdurlara yardım için uygulama geliştirdi

Çinli bir kadın, habersiz çekilmiş görüntülerinin PornHub adlı porno sitesine izinsiz bir şekilde yüklenmesinin ardından aynı durumdaki kişilere yardım edebilmek için bir telefon uygulaması geliştirdi.

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Cezalandırıcı Yunan öfke tanrıçası Alecto’nun ismini taşıyan uygulama, kullanıcıların yüzlerini taradıktan sonra çevrimiçi ortamlarda arama yapıyor. Bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen uygulamanın, ilk başta sadece aylık ücret ödeyen kullanıcılara açık olacağı belirtilirken çeşitli sponsor desteklerinin gelmesiyle ücretsiz hale getirilebilmesi hedefleniyor.

‘Asya’da Bu Hafta’ yayınına verdiği demeçte ismini vermeyen ve kendisini Yunan intikam tanrıçası Tisiphone ismiyle tanıtan 25 yaşındaki kadın, “Bu eylemlerin verdiği hasarı kontrol etmek çok zor. Rıza olmadan yayılan videolar, birçok platformda yer alıyor, o yüzden bunları aramak çok zor. Eğer bunu değiştirmeye yardım olacak bir teknolojik altyapımız olmazsa kendimizi savunamayız” dedi.

‘Güçlü, tarafsız ve bir yandan da merhametli bir uygulama’ yaratmak istediğini söyleyen kadın, kendi yaşadığı kötü deneyimi ise şu sözlerle anlattı: “Olay yaklaşık yedi yıl önce oldu. Çok gençtim. Pornhub’da videomu görene kadar o canavarın beni gizlice filme çektiğini bilmiyordum. Gerçekten çok yıkıcıydı. Kendimi çok güçlü ve iyi eğitimli biri olarak görüyordum ama o an tam anlamıyla durup ‘Artık yaşayamam’ diye düşündüğüm an oldu. Artık yaşamak istemiyordum. İntihar etmeyi denedim ve zar zor hayatta kaldım.”

2020 yılında Avustralya, Yeni Zelanda ve Britanya’da yapılan bir araştırma, her üç kişiden birinin rızası olmadan çekilen çıplak görüntüler nedeniyle mağdur olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu oranın önceki senelere göre arttığı bildirilmişti.