Hollanda hükümeti ülkede ‘su sıkıntısı’ olduğunu açıkladı

Hollanda’da hükümet, ülkede su sıkıntısı olduğunu ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresi’nin (MTW) kurulduğunu belirtti.

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Hükümetin açıklamasında ülkede kurak geçen haziran ve temmuzun ardından kullanılabilir su miktarının ciddi derecede azaldığını, bununla mücadele için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, kurak geçmesi beklenen yaz aylarında kullanılabilir temiz suya erişimin sürdürülmesi için yeni önlemlerin alınacağına işaret edilerek ulusal ve yerel su idareleri ve şirketlerden oluşan MTW’nin, susuzluğa karşı gerekli tedbirleri alabileceği ifade edildi.

MTW’nin kuraklık krizini ele almak için kısa dönemde acil çözümlerin yanı sıra uzun süreli planlar da ortaya koyacağı yazılan açıklamada, MTW’nin başkanlığını yürütecek Michele Blom’un “Sıcak havalar ve çevre ülkelerden gelen nehirlerin debisindeki düşüklük sebebiyle haftalardır ciddi su sıkıntısı çekiliyor” sözüne verildi.

Tarım ve deniz ulaşımı etkilenecek

Açıklamada, su sıkıntısının en fazla tarım ve deniz ulaşımını etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Tarım faaliyetlerinin su sıkıntısı sebebiyle verimsizleşeceği hatta sekteye uğrayabileceği belirten açıklamada, nehir ve kanallardaki su seviyesinin azalması durumunda ülke içi deniz ulaşımının kesintiye uğrayabileceği yazıldı.