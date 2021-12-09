Hollanda hükümeti, Rembrandt’ın otoportresini satın alacak

Hollanda hükümeti, Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn’in (1606-1669) otoportresini satın almak için kolları sıvadı.

Fotoğraf: nenroll-nenroll.com

‘Standard Bearer’ adlı, Hollanda tarihi ve kültürü açısından çok önemli olduğu vurgulanan tabloyu almak için parlamentodan onay bekleniyor.

1636’da tamamlanan tablo, asırlardır özel koleksiyonlarda yer aldı. 1844 yılından beri Rothschild ailesinin Fransa’daki kolunda olan eseri Fransa, ulusal hazine ilan etmişti.

Kültür Bakanı Ingrid van Engelshoven, “Standart Bearer yüz yıllar süren bir yolculuğun sonunda sonsuza dek kalmak üzere eve dönüyor” diyerek tablonun satın alınacağını açıkladı.

Hollanda, Fransa’nın eserin satılmasına izin vermesinin ardından bu kararı aldı.

Hükümetin, 150 milyon avroluk (2,33 milyar lira) bütçe ayırdığı, tablonun sergileneceği başkent Amsterdam’daki Rijksmuseum’un 10 milyon avro (155,55 milyon lira), Remrand Derneği’nin de 15 milyon avro (233 milyon lira) katkıda bulunacağı belirtildi.

Rembrandt, otoportrede, kendisni 80 Yıl Savaşı’nda sancağı taşırken resmetmiş. Savaşın sonunda 1648’de Hollanda bağımsızlığını kazanmıştı.