Hollanda, gülme gazını Ocak 2023’te yasaklıyor

Hollanda’da, ‘gülme gazı’ ya da ‘güldürücü gaz’ olarak bilinen nitröz okside yasak getiriyor. Gerekçe sağlık açısından oluşturduğu riskler.

Fotoğraf: www.fastforward.org.uk

Ocak 2023’ten itibaren, her geçen gün daha fazla gencin kullandığı gülme gazını satın almak, bulundurmak ve satmak yasak olacak. Anestezide kullanılan bir gaz olan nitröz oksit sadece tıbbi amaçlı ve gıda endüstrisinde kullanılabilecek.

Hollanda hükümeti, gıda sektöründe yiyeceklerin bozulmasını engelleyen gazı sakinleşmek, neşelenmek için kullanan gençlerin sayısının arttığını dikkate alarak yasak kararı aldı.

Teneke kutularda satılan, balonlara konulduktan sonra içlerine çektikleri gazın kullanımı parti, festival ve kulüplere giden gençler arasında yaygın.

Yasağın gülme gazı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının sayısını azaltacağı belirtiliyor.

Yol güvenliğini gözlemleyen TeamAlert, Hollanda’da son üç yılda gülme gazı kaynaklı 1800 kaza olduğunu açıkladı.

Trimbos Enstitüsü’nün verilerine göre parti ve eğlenceye giden Hollandalıların yüzde 37’si düzenli olarak gülme gazı kullanıyor. Bunların çoğunu gençler oluşturuyor.

Gazın beyin üzerindeki etkilerinin endişe verici olduğunu belirten Sağlık ve Spor Bakanı Maarten van Ooijen, ”Nitröz oksidin eğlence amaçlı kullanımının sağlık açısından çok büyük riskleri var” ifadelerini kullandı.