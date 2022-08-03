Ev ve aracında 25 bin gülme gazı kutusu bulunan kişiye hapis

Galler’de, 25 bini aşkın gülme gazı kutusuyla yakalanan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Güney Galler Polisi

Polis, başkent Cardiff’te yaşayan Robert Arthur James Russ’ın (46) evinde, aracında ve depo olarak kullandığı bir yerde yapılan aramda 42 koli içinde 25 bin 200 kutu gülme gazı bulunduğunu açıkladı.

Teneke kutular içindeki gülme gazlarının kendisine ait olduğunu itiraf eden Russ, faturalarını ödemek için sattığını söyledi.

Russ, psikoaktif madde satmak ve bulundurmaktan suçlu bulundu; iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Galler Polisi sözcüsü, satışının yasak olduğunu anımsatarak alkolle bu maddenin karıştırılmasının öldürücü olabileceğini söyledi.

Halk arasında gülme gazı olarak bilininen azot-protoksit, solunduğunda, akciğerler tarafından emiliyor ve sakinleştirici etkisini gösteriyor.