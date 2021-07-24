HIV taşıdığını partnerlerinden gizleyen adama iki yıl hapis cezası

ABD’de ilişkiye girdiği birden fazla kadına HIV durumunu açıklamayan adam iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Volusia Sheriff’s Office

Florida eyaletinde yaşayan Gentry Burns, bilgi vermeden HIV enfeksiyonlu cinsel ilişki yaşamak suçundan yargılandı. Aynı yönde başka iki suçlamanın düştüğü belirtildi.

Burns’le ilgili Ekim 2019’da eski bir sevgilisinin birlikte olduğu zamanlarda kendisine HIV bulaştırdığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yetkililer kadının Burns’ün diğer eski sevgililerini de bularak onları uyardığını bildirdi. Kadın söz konusu isimleri yetkililerle de paylaştı.

Mahkeme kararıyla Burns’ün tıbbi kayıtlarına ulaşılarak Ocak 2014’te HIV pozitf teşhisi aldığı ortaya çıkarıldı.

Burns’ün HIV pozitif olduğunu bilmeden cinsel aktivitede bulunan üç mağdur daha tespit edildi. Mağdurlardan 2016’da Burns’le birlikte olan kişinin, 2017’de HIV testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yetkililer daha çok mağdurun olabileceğini ifade ederek Burns’le birlikte olan kişilerin temasa geçmesini istedi.

ABD’de Florida dahil 21 eyalette HIV pozitif olduğunu bildiği halde partnerini bu konuda bilgilendirmemek hapisle cezalandırılabilen bir suç.