Hisseler uçtu: Borsa İstanbul’dan Aref Ghafouri tedbiri

Borsa İstanbul (BİST), İranlı illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı aldı. İki ismin BİST’te işlem gören ve kısa sürede yüzde 576 yükselen Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptıkları tespit edildi.

Aref Ghafouri. (Instagram)

Borsa İstanbul’da işlem gören Avrupa Yatırım Holding hissesinde 27 Nisan 2023 tarihinde yükseliş hareketi başladı. Herhangi bir özel durum ya da hissede yükselişi tetikleyecek bir açıklama bulunmamasına rağmen hisse 27 Nisan 2023 tarihinde 13,10 lira seviyelerinden yükselişe başladı. Dün itibarıyla hisse 88,55 lira seviyesini gördü. Böylece hisse yaklaşık iki ayda yüzde 576 oranında yükselmiş oldu. Hızlı yükseliş Borsa İstanbul’un dikkatini çekti.

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Avrupa Yatırım Holding hisselerinde 22 Haziran 2023’ten (bugün) itibaren başlamak üzere 21 Temmuz 2023 tarihine kadar tek fiyat işlem yönteminden işlem görmesine karar verdi.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre; Borsa İstanbul iki kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle ‘Açığa Satış ve kredili işlem yasağı’, ‘brüt takas’ ve ‘internetten emir iletilmesinin kısıtlanması’ tedbirlerine tabi tutulacak.