Hisarcıklıoğlu'ndan faiz çıkışı: Şimdi sıra bankalarda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankalardan kredi faizlerinde indirim beklediklerini duyurdu.

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Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu 22 ay sonra faiz indirimine gitti.

Politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürüldü.

Kararı değerlendiren ekonomistler asgari ücretin apar topar 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına dikkat çekerek “Sermayenin talepleri bir bir karşılanıyor” yorumunda bulundu.

Faiz indirimi sonrası Hisarcıklıoğlu da bankalara ‘kredi’ çağrısı yaptı:

“Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50’ye çekti. Şimdi sıra bankalarda.

Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.”