Hırsızlıkla suçlandı; 2,1 milyon dolar tazminat kazandı

ABD’nin Alabama eyaletinde hırsızlıkla suçlanan bir kadın suçsuz olduğu anlaşılınca 2,1 milyon dolar (26,39 milyon lira) tazminat kazandı.

Footğraf: New York Post

Kasım 2016’da bir Walmart şubesine alışverişe giden Lesleigh Nurse, parasını ödediğini söylediği ürünleri çalmakla suçlandı. Çaldığı iddia edilen ürünlerin toplam fiyatı 48 dolardı.

Müşterinin ödeme yaptığı otomatik kasaları kullandığını ancak o sırada sistemin donduğunu anlatmaya çalışsa da güvenlik görevlilerinin kendisini dinlemeyip polise haber veridiğini anlatan Nurse hakkında açılan dava bir yıl sonra düştü. Ancak Walmart bundan memnun olmadı.

Mağaza zinciri adına çalışan hukuk bürosundan 200 dolarlık ödeme yaparsa anlaşma yoluna gidilebileceği, yapmadığı takdirde bir dava daha açılacağına dair tehdit mektupları aldığını ve bu tür mektuplar alan tek isim olmadığını bildiğini belirten Nurse de davacı oldu.

Dava dilekçesinde, “Davalılar Alabama’da yaşayan bir grup insanı haksız yere hırsızlıkla suçlamış, itibarlarını sarsmaya çalışmış, travma yaşatmış ve sonunda da tehdit yoluyla onlardan para almaya çalışmıştır” ifadeleri kullanıldı. Ve, tazminat istendi.

ABC’nin haberinde dava sürecinde Walmart ve perakende satış yapan başka mağaza zincirlerinin Nurse’a yapılanın benzeri -para ödeme karşılığında anlaşma- teklifleri yasaların izin verdiği eyaletlerde yaptığı belirtildi.

Dünkü duruşmada Nurse’ü haklı bulan jüri tazminat ödenmesini istedi.