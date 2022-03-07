Ukrayna’da mahsur kaldı; jaguarı ve panteriyle…

Hindistanlı doktor, Rus işgalindeki Ukrayna’da bir haftadan uzun süredir jaguarı ve panteriyle evinin bodrumunda yaşıyor.

Fotoğraflar: Girikumar Patil

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 12’nci güne girildi.

Yaklaşık altı yıldır Donbas bölgesindeki Severodonetsk kasabasında yaşayan Girikumar Patil 20 ay önce Kiev hayvanat bahçesinden edindiği iki hayvanı yanına almadan ülkeyi terk etmeyeceğini söylüyor.

Rusya sınırı doktorun evine 80 kilometre mesafede. Buna rağmen bölgedeki Rus güçleri nedeniyle ulaşmak zor. Patil “Bırakamam” dediği iki hayvan için 35 bin dolar harcamış.

Savaş başladığından beri yalnızca kendisi ve ‘kediler’i için yemek almak amacıyla bodrumundan çıkıyormuş Patil. Şimdiye kadar hayvanları için normal fiyatının dört katını ödeyerek 23 kilo koyun, hindi ve tavuk eti almış: “Kedilerim geceleri benimle birlikte bodrumda geçiriyor. Etrafımızda çok fazla bombalama oldu. Korkuyorlar; daha az yiyorlar. Savaş bölgesinde sıkıştım kaldım. Endişeliyim. Annem-babam sürekli arıyor ve eve gelmemi istiyorlar. Ama onları burada bırakamam.”