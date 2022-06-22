Hindistan’dan Dünya Deve Günü manzaraları

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Puşkar kentinde ‘Dünya Deve Günü’ kapsamında deve safari turlarının düzenlendiği bölgedeki develer görüntülendi.
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