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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da maymun para yağdırdı

Hindistan’da bir maymun, adamın elinden para dolu bohçasını kaparak kaçtı, ağaca çıktı, banknotları yoldan geçenlerin üstüne saçtı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Hindustan Times’ın haberine göre olay hafta sonu Madya Pradeş eyaletinin Japalpur bölgesinde yaşandı.


Rikşayla trafikte kalan adam, yolun durumuna bakmak için araçtan indi. Durumu ‘fırsat bilen’ maymun adamın elinde havluya sarılı para dolu bohçasını kaptı.

Durdurmaya fırsat olmadan hızla kaçan maymun yüksek bir ağacın tepesine çıkarak havluyu sallamaya başladı. Havadan saçılan paraları görenler toplamak için koştu.

Maymuna 100 bin rupisini (12 bin lira) kaptıran adamın çabalamasına rağmen parasının neredeyse yarısını sokaktakiler almayı başardı.

Olay yerinde güvelik kamerası bulunmadığından polis, paraları kimin aldığını belirleyemezken ‘hırsızlık‘ suçunu işleyen maymun olduğu için resmi bir şikayette bulunulmadı.

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