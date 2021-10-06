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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da korna yerine enstrüman çalınacak

Hindistan yasal bir düzenlemeyle korna sesini müzik enstrümanlarıyla değiştirmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Ulaştırma bakanı Nitin Gadkari üzeride çalıştıkları ve yakında çıkması beklenen yasayla, trafik çilesinde korna sesi yerine kulağa daha hoş gelen geleneksel Hint enstrümanları kullanacaklarını duyurdu.


Bakan ayrıca polis ve ambulans araçlarının siren seslerinin de bir sanatçı tarafından bestelenen daha hoş melodiyle değiştirmeyi planladıklarını anlattı.

Gadkari korna seslerinin yerini alacak enstrümanların flüt, tabla (vurmalı bir çalgı), mızıka, armonyum (bir tür org) olabileceğini belirtti.

Bakanın açıklamsından sonra bazı Twitter kullanıcıları yoğun trafikte caddelerden nasıl sesler gelebileceğine dair paylaşımlar yaptı.

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