Hindistan, Vehant gibi bebeklerle Çin’in unvanını elinden alacak

Hindistan, bu yıl Çin’i geçerek dünyanın en fazla nüfusuna sahip olacak. Bu unvan ülke nüfusunu hızla çoğaltan Vehant gibi bebeklerle gelecek.

Vehant bebek, Hindistan’ı geleceğe taşıması ümit edilen jenerasyonun bir üyesi. Fotoğraf: NPR

Birleşmiş Milletler, bu yıl Hindistan’ın nüfusunun Çin’i geçeceğini ve ülkenin resmi olarak dünyanın en fazla nüfusuna sahip olacağını söylüyor. Aslında çoktan gerçekleşmiş olabilir, zira Hindistan’da 2011’den beri nüfus sayımı yapılmıyor.

Öte yandan Çin’deki nüfus artışı durdu ancak Hindistan’da her yıl çok sayıda bebek dünyaya geliyor. Bunlardan biri de Vehant Singh.

Yeni Hindistan’ın temsilcisi

ABD’li yayıncı kuruluş National Public Radio’nun (NPR) Mumbai temsilcisi Lauren Frayer, bugün 2 aylık olan Vehant Singh adlı bebek üzerinden Hindistan’daki hayatı; kuşaklar arasındaki anlattı.

Yazıda, ‘Dünyanın en büyük altıncı şehri Mumbai’nin çeperlerindeki yerleşim birimlerinde, tek odalı apartman dairesinde yaşayan genç bir çiftin ilk çocuğu olan Vehant’ın, birçok yönden yeni Hindistan’ı temsil ettiği‘ belirtiliyor:

“Ailesinde hastanede doğan ilk kişi o. Üstelik anne babası, ülkede yaygın olduğu üzere görücü usulü değil flört ederek evlenmiş ve Hindistan’ın kırsalından büyük şehre yaşanan büyük bir göç dalgasına katılarak Mumbai’ye gelmiş.”

Daha iyi eğitim alacak, daha uzun yaşayacaklar

Vehant’ın başka bir özelliği daha var: Önümüzdeki aylarda Hindistan’a yeni bir küresel unvan kazandıracak pek çok bebekten biri. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre 2022 sonun itibariyle Hindistan’ın nüfusu (1 milyar 406 milyon) Çin’in (1 milyar 448 milyon) biraz daha gerisinde. Çin azalırken Hindistan büyüyor ve bu yıl birinciliğin el değiştirmesi bekleniyor.

Hindistan’da her yıl 24 milyondan fazla bebek dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Muhtemelen bu sayı daha yüksek çünkü doğumların bir kısmı kaydedilmiyor.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, yeni bebeklerin hastanede doğma, uzun yaşama, iyi eğitim alma, birden fazla dil bilme ve dünyanın başka yerlerine göç etme ihtimalleri daha yüksek.