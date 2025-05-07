Hindistan 'Buda'nın mücevherleri' müzayedesini erteletti

Çin’in özel idari bölgesi Hong Kong’da yapılması planlanan ‘Buda’nın mücevherleri’ müzayedesi, Hindistan’ın tepkisi üzerine ertelendi.
Mücevherler, 1898’de Hindistan’ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe’nin kazısında bulunmuştu. Kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı, kristal tabut, kum taşı sanduka, altın süs eşyaları ve değerli taşlar ortaya çıkarılmıştı.
Buda’nın Piprahwa mücevherleri Hong Kong’da bugün bir müzayedede satılacaktı.
Hindistan, Piprahwa kalıntılarının ‘kutsal’ kabul edildiğini belirterek, müzayedenin durdurulmasını istemişti. Talebin karşılanmaması durumundaysa uluslararası mahkemelere başvurulacağı duyurulmuştu.
Tepkinin ardından Sotheby’s müzayede evi, açık artırmanın ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada “Bu karar taraflar arasındaki görüşmelere olanak tanıyacaktır” dendi.
Mücevherlerin müzayedede yaklaşık 9,7 milyon sterline (499 milyon lira) satılacağı öne sürülmüştü.