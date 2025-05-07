Hindistan 'Buda'nın mücevherleri' müzayedesini erteletti

DEM Parti, TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu’nda taziyeleri kabul ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de üç ay sonra ilk kez Meclis’e geldi ve taziyeye katıldı.