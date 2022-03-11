Hıncal Uluç: Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor

Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor. Bu kopan kıyamet içinde, bu ülkede bir Spor Bakanı olduğunu fark eden, adını, lafını duyan var mı?. Ya da onu arayıp görüşünü sorma gereği duyan bir spor muhabiri?.

Geçen her günün değil, her saatin kıymetli olduğunu herkes biliyor. Dün yazdım..

Çözüm, bu durumda Başkanlık Sistemi’nin verdiği yetkilerle sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da.. Ama onun şu anda gözünü ve kulağını Antalya’dan ayıracak hali yok.

Hıncal Uluç’un yazısı