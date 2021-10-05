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Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?

Fatih Terim’i, yakın aile dostluğumuza rağmen en çok eleştirenlerden biriyim biliyorsunuz…
“Fatih gibi bir Usta, 2000 yılının UEFA Şampiyonu Galatasaray’ını yaratan adam, gözünün önündeki gerçekleri nasıl görmez” diyordum ya…
Görmüyormuş gerçekten… Çünkü Fatih Hocam maçları kendi beynindeki takıntılara bağlı olarak bambaşka görüyormuş meğer…
“İlk yarı çok güzel oynadık” dedi, diyebildi inanır mısınız?.. Öyle görmüş çünkü.
İnanarak söylüyor, bu yüzden…

Belhanda’sının yerine koyduğu Babel’i ve Feghouli’si ile gene o ağır, yana geriye oyunlarla takımın hızını bilerek kesmesinin sebebi, ne demekse “Set Oyunu” kurmakmış meğer.
Ve takım gene ne demekse “Çok karakterli bir set oyunu” oynamış… En çok bunun için mutlu olmuş… Bir de Feghouli ve Babel’i tekrar kazandığı için…
Güler misin, ağlar mısın?.
Fatih Hocam bir kez daha soruyorum, Ziya Paşa gibi…
“Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?..”


Hıncal Uluç’un yazısı

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