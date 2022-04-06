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Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Haziranda ‘seçim’ var mı yoksa ‘atama’ mı yapılacak?


Bir de Kulüpler Birliği..
Kimse beni güldürmesin..
İnanın.. Federasyon Başkanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü tarafından atanırken, işin başına en ehil olanlar gelir, futbol en seçkinlerle yönetilirdi.
Spor Bakanlığı kurulunca, işin içine “siyaset” girdi. Ondan sonra iflah etmedik..
Şimdi haziranda “seçim” var.. mı?.
Yoksa “atama” mı yapılacak?. Her gün bin yeni dedikodu.. Kim seçilirse, ardında bin çirkin dedikodu ile gelecek Riva’ya.. Ve biz de o dedikodulardan sıyrılmasını ve “güçlü” bir yönetim göstermesini bekleyeceğiz öyle mi?.
Daha şimdiden, “Muhtemel aday” diye adı geçen kaç kişi, hem de nasıl kirletildi, bilseniz?.

Hıncal Uluç’un yazısı


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