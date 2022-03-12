Hıncal Uluç: ‘Hakemlikleri bitti’ demeye yüreğin yetmedi alıştırarak mı söyledin

Bugün konum, adını öğrenmediğim, öğrenmek için en küçük bir zahmete girmeye de gerek görmediğim, yoktan var olup her emre “He” demesi için MHK’nın başına getirilen ve dün “açıklamama” yapana (Hayır editörüm, telaşlanma. Yanlış yapmadım. Adam açıklama değil, açıklamama yaptı çünkü) sorum..

1- 13 hakemin tasfiye edildiği haberi duyulur duyulmaz FIFA Hakem Komitesi Başkanı, bizde Cüneyt Çakır neyse, dünyada o, Pierluigi Collina niye zat-ı âlilerinizi değil de Cüneyt Çakır’ı aradı ve “Neler oluyor orada?” diye sordu. Niye sistemi (Artık ne sistemi ise, bilen var mı, Türk medyası) kuranı değil de bozanı aradı dersiniz?.

2- Ortalığa bomba gibi düşen ilk açıklamanızda bu 13 hakem için “SEZON SONUNA kadar maç yönetmeyecekler” demiştiniz.. “Sezon sonuna kadar” başka bir laf, başka bir anlam.. “Sistemi bozdukları için görevden aldık” başka laf.. Bu 10 haftada içlerinde üçüncü defa Dünya Kupası yönetmek için davet alanların da olduğu 13 üst düzey FIFA hakemi, sistemi ve sisteme uymayı öğrenip gelecek sezona devam edecekler öyle mi?. Açıklamandan çıkan anlam bu. İçinde “sistem mistem lafı geçmeyen ilk açıklamandan“.. Nasıl karar verdin, 10 haftada onları terbiye edeceğine?. Yoksa “Bunların hakemlikleri bitti” demeye yüreğin yetmedi de, şimdi yaptığın gibi alıştıra alıştıra söyleme kararı mı aldın?.

Hıncal Uluç’un yazısı