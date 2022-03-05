Hıncal Uluç: Fosil yakıtların en rezilini çıkarmak için zeytin ağaçlarını kesiyoruz

Bir de zeytin deyince dünya zeytini Türkiye’de neler yapılmaz” diyorsunuz, değil mi?

Yapıyoruz dostlar.. Hem de bu devirde, bugün, dünyanın aklının almayacağı kadar kocaman bir şey yapıyoruz..

Artık dünyanın her yerinde “zehir” yerine konan, “dünyanın sonunu getirecek” fosil yakıtları biliyorsunuz. Benzin ve mazot yakmamak ve atmosfere sera gazı denen “ölüm”ü yaymamak için otomobil teknolojisini değiştirip elektrikli, en azından hibrit araçlar üretmeye başladığımız ve fosil yakıtı yasaklamanın çarelerini aradığımız günümüzde, o fosil yakıtların en rezili ve en ucuzu linyiti çıkarmak için zeytin ağaçlarını, en yararlı gıdamızı sağlayan, ucuz linyitten on misli fazla ihracat geliri sağlayan zeytinlerimizi kesiyoruz.

Neymiş?. Orada linyit işletmesi kuracakmışız..

Fosil yakıtı için “yeşil”i kesmek..

Hıncal Uluç’un yazısı