Hıncal Uluç: 1 numaralı sorumlu Marcao değil, Burak Elmas

Bodrum-Alaçatı arasındaki 400 kilometrelik yolu 4 saatte gelirken kendine gelemeyen ve en yakın kişisel dostu Yüzevler Sabahattin’in dükkânını darmadağın etmek için basan Fatih Hocam için, 50 metrede kendine gelememek, öfkesine hâkim olamamak ve takım arkadaşını dövmek neydi ki?.

Hocam “Ne olacak?” diyenlere, “Sabah ola hayır ola” diye cevap verdi..

“Hele bir İstanbul’a dönelim. Orda çözeriz. İkisi de iyi oyuncu bunların. Marcao önce Kerem’den, sonra takım arkadaşlarından, sonra da tüm Galatasaray camiasından özür diler” diye de kafasındaki çözümü önerdi.

Galatasaray’ın gelenek ve görenekleri, “Batı’ya açılan pencere” oluşu umurunda değildi. Umurunda olan, stoperini kaybetmemekti.

Önemli olan puan almak, önemli olan kupa kaldırmaktı.

Bu durumda, 1 numaralı sorumlu Marcao değil, Fatih Terim mi oluyordu?.

Hayır!.

1 numaralı sorumlu, Galatasaray’da Başkan olmadığını bir kere daha gösteren Burak Elmas oluyordu. Genç, tecrübesiz ve daha işbaşına gelir gelmez, hayranı olduğu Fatih Terim’e kulübün anahtarlarını hem eylem, hem de söylemleri ile teslim ettiğini gösteren Burak Elmas..

Hıncal Uluç’un yazısı