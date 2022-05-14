Hiç penisim olmamıştı: Falloplasti operasyonu geçiren hasta anlattı

“Daha önce hiç penisim olmamıştı ama olunca oradaki varlığı anlamlı geldi.”

Falloplasti, penis yapma operasyonu trans erkekler arasında giderek yaygınlaşıyor. Ancak komplikasyon riskleri nedeniyle tartışmalı bir prosedür.

Benjamin Simpsons geçiş sürecinin sonunda erkek oldu. Olmasaydı mutsuz bir kadın ya da genç yaşta intihar ederek yaşamına son veren biri olabilirdi.

New York Times’ın aktardığına göre Ben, ABD’nin New York eyaletinde bugün bile zaman zaman telefonların çekmediği Finger Lakes yakınlarında bir köyde büyüdü. O zamanlar transeksüelin ne olduğunu bile bilmiyordu.

Büyüyünce erkek olacağını sanıyordu

Genç bir kızken büyüyünce erkek olacağını sanıyordu. Olmayacağını anlayınca bu fikri unuttu ancak neden ‘hayatında bir şeylerin daima yanlış gittiğini’ açıklamak için başka kanıtlar aramaya başladı.

Fotoğraflar: NYT

Önce yazları giyilen bol kıyafetler geldi. Hoş birçok ergen kız, vücudunu sevmediğinden böyle kıyafetler tercih edebilirdi. Sonra okulda hakkında lezbiyen olduğuna dair dedikodular çıktı. Ben kızlardan hoşlandığını biliyordu ancak lezbiyen gibi hissetmiyordu. Bu dedikodularla mücadele etmek için daha ‘kız gibi’ giyinmeye başladı ve erkeklerle cinsellik yaşamaya çalıştı. Erkek vücuduna olan ilgisi cinsellikten değil aslında inceleme ve değerlendirme isteğinden kaynaklanıyordu.

Kalıplarda nereye uyuyordu?

Kendisi için net bir kimlik arayışındaydı. Dünyadaki kalıplarda nereye uyuyordu? Kendi kendini bile anlayamadığı, intihara teşebbüs etti anlar oldu. Daha sonra New York Üniversitesi’ne gitti.

2009’da üniversiteye başladığına kendisini queer lezbiyen olarak tanımlamaya başladı. Bu başta kadınları çekici bulmasını da erkek vücuduna olan ilgisini de karşılayacak bir kimlik gibi göründü. Üniversitenin LGBT grubuna katıldı. En azından artık kendini ait hissettiği bir topluluk vardı; ‘akışkan cinsiyet’ gibi kavramlardan söz ediyorlar, kadın erkek dışında farklı zamirler kullanıyorlardı. İlk kez kim olduğunu anlamaya yardımcı olacak bir dil konuşuluyordu.

Aydınlanma anı

Ancak bu tanımların hiçbirini kendisine tam bulmuyordu. 2015’in başlarında bir akşam üstü indirimli içki saatinde arkadaşlarıyla yine bu konuları tartışırken fark etti. Ben bir erkekti.

Ayağa kalktı, arkadaşlarına “Ben transım, gitmem lazım” dedi. Koşarak eve gidip o gece geçiş sürecinin bütün bürokratik işlerini yaptı: Ailesine mesaj attı, facebooktan post paylaştı, testosteron tedavisine başlamak için doktordan randevusunu aldı.

Kısa süre sonra North Carolina’ya taşında. Orada erkek olarak hayatına başladı. Çalıştığı otelde müşteriler ona ‘oğlum’ diye sesleniyordu.

2017’de ‘üst operasyonunu’ oldu yani çift mazektomi (her iki memenin alınması) yaptırdı. O an için geçişinin tamamlandığını düşünüyordu. Gerçi bir de alt ameliyatı vardı ama sonuçları, riski aldığına değmeyecek gibi görünüyordu. İnternette deneyimlerini paylaşanlar, ortaya çıkan sonucun fonksiyonel olmadığını, bir şey hissettirmediğini söylüyordu.

Erkekler tuvaletinde penissiz olmak

Ancak bir gece arkadaşlarıyla barda takılırken bütün hesapları değişti. Tuvalete gitmesi gerekiyordu ancak mekanın işletmecisi insanların tuvalette kokain kullanmasını engellemek için kabinleri kaldırmıştı. Açıkta duran bir klozet tahmin edilebileceği üzere bir trans erkeğin kullanımı için çok uygun değildi. Pisuvarda işeyen adamın yanında geçti, pantolonunu indirdi ve klozete oturdu. Adam ona bakmıyordu (erkekler tuvaletinin yazısız kurallarından biridir) Ancak işi bitip çıkarken sırada bekleyenlere “Daha çok beklersiniz, adam oturdu” dedi.

Ben’in işemek için oturduğunu tahmin edemedi, ‘iki numaralı’ ihtiyacını giderdiğini düşündü. Ben duruma ayak uydursa da bir an sarhoş ve saldırgan bir grup erkekle tuvalette olduğunu ve penisi olmamasına nasıl bir tepki gösterebileceklerini hayal etti.

Hayatının kalanında dışarıdayken işemek artık onun için risk anlamına gelebilirdi. Heniz 26 yaşındaydı, gençti. Alt operasyonu geçirmek artık mantıklı gelmeye başladı. Bir penisi olursa kendini daha güvende hissedecekti.

Ertesi hafta New York Üniversitesi’nden Dr. Rachel Bluebond-Langner’dan randevu aldı.

Tıptaki en karmaşık prosedürlerden

Falloplsati ya da penis yapma ameliyatı tıptaki en karmaşık prosedürlerden biri. Bir organ olarak penis, kendine özgüdür ve sıfırdan yapıyorsanız bir araya getiremeyeceğiniz, rastgele gibi görünen bir dizi görevi yerine getirmek için vardır. Kalp kan pompalar; mide yiyecekleri sindirir. Penis ürer, idrar yapar ve hazzı iletir. Sıcaklık, duygu ve dokunmaya tepki verir – bacaklar arasındaki garip boşlukta yapılandırılmış karmaşık bir tüp, doku ve sinir topluluğudur.

Falloplasti operasyonu çoğunlukla trans erkekler, non-binary (ikili cinsiyet dışındakiler için kullanılan bir çatı terim) ve interseks kişilere yapılır. Bir de penis yaralanmalarda ciserkeklere (doğuştan biyolojik cinsiyeti erkek olanlar) yapılan bir operasyon.

Bu grupların başlangıç ​​anatomileri farklı olsa da genel olarak cerrahi teknikler aynıdır. Gövdenin (şaft) yapılmasının ötesinde falloplasti ayrıca üretranın uzatılması, bir skrotum oluşturulması, penis başının (glans) detaylandırımlası, testis protezlerinin eklenmesini veya bir erektil implant yerleştirilmesini gibi ayrı ayrı prosedürler içerebilir.

Prosedürlerin kombinasyonuna bağlı olarak, bir penisin tamamlanması birkaç yıl sürebilir.

Komplikasyon riski yüksek

NYT muhabiri Jamie Lauren Keiles’in görüştüğü cerrahların verdiği bilgiye göre trans hastalar için komplikasyon riski yüksek, yaklaşık yüzde 70. Bununla birlikte, hasta memnuniyet oranları yüksek. 1980’den 2012’ye kadar cinsiyeti doğrulayan falloplastiyle 29 çalışmayı analiz eden 2012 Kanada Transseksüel Sağlık Profesyonel Birliği Konferansı’nda sunulan bir rapora göre, bu oran yüzde 97’ye kadar çıkıyor.

Sexual Medicine dergisinde 2021’de yayınlanan bir ankete göre fallopasti operasyonunun en az bir aşamasını tamamlayan trans erkeklerin “Cinsel organımla ilgili iyi hissediyorum” ifadesine verdiği puanlama da memnuniyet derecelerinin ciserkeklerle aynı olduğu görüldü.

Ameliyatından altı ay önceki süreçte Ben bol bol araştırma yaptı. Başta beklentileri çok düşüktü, bir penisim olsun yeter nasıl göründüğünün önemi yok diye düşünüyordu. Ameliyat sonrası fotoğrafları çevrimiçi inceledi, farklı teknikler hakkında bilgi edindi.

Falloplasti, çoğu erkeğin doğuştan sahip olduğu penisle aynı penisi henüz yaratamasa da klasik penis işlevlerini çoğunu sağlayabiliyor: Ayakta işeme, penetrasyon, orgazm (boşalma olmadan), soyunma odasında yargılaycı bakışlar olmadan üstünü değiştirebilme…

Bunlar, Ben’in başlangıçtaki beklentilerini fazlasıyla aştı. Yine de iyimserliğe kapılmaktan korkuyordu. Daha samimi bilgilere, iyileşen yaraların verilerine ve fotoğraflarına ihtiyacı vardı. Ana akım trans kaynaklarında çok az şey buldu. Aramaları, onu ‘fallo grupları‘ olarak bilinen online destek gruplarına götürdü.

Farklı çeşit fallopilasti ameliyatlarından birini seçmek zor çünkü hastalar yalnızca kendisi için bir penis seçmiyor ameliyat sonrası hayatının birkaç yılının nasıl geçeceğine de karar veriyor. Ne kadar bütçe ayırabileceği, işinden iyileşme sürecinde ne kadar izin alabileceği, seyahat özgürlüğü gibi konular da hangi tür ameliyat seçileceğinde rol oynuyor.

Ben ALT olarak bilinen ve penis için kalçadan doku alının anterolateral uyluk flebi tipi ameliyatı seçti. Dr. Bluebond-Langner, hastalar için yaklaşık yüzde 35’lik bir genel komplikasyon oranı tahmin ediyor. Bazı riskler yaygın ve nihayetinde yönetilebilir bazıları ise rektal yaralanma veya nekroz nedeniyle yeni penisin kaybı gibi daha nadir ve ciddi komplikasyonlar. Ben’e göre bunlar kabul edilebilir risklerdi. Birinci aşama ameliyatı için Mayıs 2019’a tarih aldı.

New York Üniversitesi’ndeki cinsiyet değişikli ameliyatı programında şimdiye kadar 150 falloplasti operasyonu yapılmış. Operasyon öncesi hastaların iki ayrı ruh sağlığı uzmanından referans alması gerekiyor.

Dr. Bluebond-Langner hastalarının nasıl bir cinsel deneyim istediğini, penisten beklentilerini anlamaya çalışarak onlara en uygun ve minimum riskli prosedürleri öneriyor. Hastaları çoğunlukla gençler, 18-32 yaş aralığında.

Ben ilk aşama ameliyatına hazırlanırken sadece ailesine ve yakın arkadaşlarına anlattı. Hayatındaki bazı insanlardan kabul görmenin, her adımın sorunsuz gitmesine bağlı olacağını biliyordu: “Aklımın bir köşesinde, komplikasyonları düşündüğümde, her zaman birinin bana ‘Gördün mü? Bu yüzden doğaya karşı gelmemelisin’ diyen biri oluyordu. ‘Ben demiştim‘lerle karşılaşmayı hiç istemedim.”

Yeni penisle hayat

Operasyon günü hastaneye yatışını yaptı. Çizgi film izleyerek ameliyat saatinin gelmesini beklerken zaman akmıyormuş gibi hissediyordu. Sonunda ameliyathaneye alındı, anestezi verildi ve altı saat sonra birinci aşama tamamdı. Doktorların yaptığı onca işlem, şişlik, kalçasındaki yara, ilaçlar… Her şeye rağmen yeni penisi iyi hissettiriyordu: “Daha önce hiç penisim olmamıştı ama olunca orada olması çok anlamlı geldi.”

Sonraki birkaç gün acıyla ve küçük başarılarla geçti. İlk kez ayağa kalkma, kateterin çıkarılması ve sonunda taburcu olması. Yeni penisinin varlığıyla en basit şeyler bile artık daha iyiydi, mesela artık duş alırken artık penisi vardı.

Hastaneden çıktıktan sonra iki hafta da bir otelde iyileşme sürecini geçirdi. Bu aşamada aslında penisi sadece bir tipten ibaretti. İki ay sonra ikinci aşama ameliyatını oldu. Bu fonksiyonlarını kazanmaya başlayacağı ameliyattı İlk olarak Ben’in vajinası alındı (İlk aşamada rahmi alınmıştı). Daha sonra, ameliyatın belki de en ürkütücü aşamasında, penisini alt tarafından uzunlamasına bir kesi açıldı ve açık taraf uyluğundan daha fazla dokuyla kaplandı. Bu yüzey bir gün onun yeni üretrasını (idrar yolu) oluşturacaktı.

Ardından yeni operasyonlar için iyileşme süreci başladı ancak aynı zamanda artık dünyada pandemi de vardı. O yüzden genital bölgesinde bir tür açık yarayla planlanan daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu süreci ‘en zor günlerdi’ diye anlatıyor.

‘Tamamlanmış hissettim’

Mayıs 2020’deki operasyonla mevcut üretrasını yenisine bağladı. 28 yaşındayken, Ben tekrar tuvalet eğitimi aldı ve kendi kendine ayakta işemeyi öğretti. Birkaç ay sonra erkekler tuvaletini gönül rahatlığıyla kullanmanın huzurunu yaşadı: “Bedenimin tamamlanmış olduğunu hissettim, bedenimle uyum içindeydim. Bir sonraki aşamayı, başka bir ameliyatı düşünmüyordum.”

2021 Martta ameliyat sonrası şikayetlerini konuşmak için doktorunu görmeye gitti. Penisi fazla kalındı ve üretrasıyla ilgili bir sorun olabileceğinden endişeleniyordu.

Ereksiyon sağlayacak erektil cihazı ve silikon testisleri takılmadan önce kalınlığıyla ilgil bir operasyon yapılarak fazla yağ dokularının alınmasına karar verildi. İdrar yolundaki daralma ise ise iyileşmekte olan bir yaradan kaynaklanıyordu ve zamanla düzelecek önemsiz bir komplikasyondu.

Sonunda bu yıl mart ayında erektil cihaz ve implantları takıldı. Doktor mekanizmanın nasıl çalıştığını Ben’e açıkladı. Ve sonunda geçen ay cinsel ilişkiye girebilmesi için yeşil ışık yaktı.

Bütün süreç yaklaşık dört yıl sürdü. Bu sürede Ben’in güveni artı, ailesiyle ilişkisi değişti. Penisi erkeklikle ilişkisini de geliştirdi.

Ben, falloplasti kararını verirken tek amacı güvenlikti. Ancak bu yolculukta aynanın önünde çırılçıplak durma ve vücuduna herhangi bir rahatsızlık yaşamadan kendine bakma arzusuyla temasa geçti.

Peki ameliyatın amacı artık penisini düşünmeme özgürlüğüne sahip olmak mıydı?

“Hayır” diyor Ben: “Sürekli penisimi düşünüyorum, dokunuyorum, bakıyorum. En sevdiğim şey.”