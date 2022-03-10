Hibrid varyant ‘Deltacron’: ABD ve Avrupa’da en az 17 hastada tespit edildi

Delta ve Omicron varyantlarının genlerini bir araya getiren corona virüsünün hibrid versiyonu ‘Deltacron’ ABD ve Avrupa’da en az 17 hastada tespit edildi.

Fransa’nın bulaşıcı hastalıklar enstitüsü IHU Mediterranee Infection uzmanları henüz çok az sayıda vaka tespit edilebildiğinden Deltacron’un daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığına dair bilgi vermek için erken olduğunu belirtti.

Akran değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış çalışmalara yer veren medRxiv’da yayımlanan araştırmada, Fransa’da tespit edilen, Omicron varyantının spike proteiniyle Delta varyantının ‘vücudunu’ bir araya getiren corona virüsünün bir versiyonunu taşıyan üç hasta anlatıldı.

Genetik araştırma şirketi Helix tarafından medRxiv’e sunulan ve Reuters’ın da incelediği henüz yayımlanmamış bir rapora göreyse, ABD’de birbiriyle bağlantısı olmayan iki Deltacron enfeksiyonu daha tespit edildi. Başka ekiplerin ocaktan bu yana Avrupa’da virüs araştırma bültenlerinde bildirdiği 12 Deltacron vakasıyla birlikte sayı 17’ye yükseldi

İnsanları etkileyen corona virüslerinin genetik kombinasyonları, iki varyant aynı konak hücreyi enfekte ettiğinde meydana geliyor. Salgın boyunca aynı zaman diliminde aynı bölgelerde birden fazla varyantın dolaşımda olması bu tür kombinasyonların doğmasına olanak sağladı.