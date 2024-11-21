Heung-min Son’dan Filistin Milli Takımı’na övgü: Alkışlamak istiyorum

Güney Kore milli takım kaptanı Heung-Min Son berabere kaldıkları Filistin mili takımını övdü: “Filistin takımını alkışlamak istiyorum.”

Fotoğraf: Heung Min Son

Ürdün’ün başkenti Amman’da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında Güney Kore’yle Filistin 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Son “Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Filistin milli takımı, İsrail işgali nedeniyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor.

B Grubu’nda Güney Kore maçına Ürdün’de çıkan Filistin Milli Takımı ev sahibi olarak Ürdün mücadelesini Malezya’da, Kuveyt karşılaşmasınıysa Katar’da oynamıştı.

Güney Kore’nin 14 puanla zirvede bulunduğu grupta üç beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Filistin, üç puanla son sırada yer alıyor.