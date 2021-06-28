Hesaplarına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı

ABD’nin Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rouge’da yaşayan bir çift, hesaplarında 50 milyar dolara (436,5 milyar lira) yakın para olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Fotoğraf: www.foxla.com

İki çocuk babası Darren James, eşiyle normalde birkaç yüz dolardan fazla para olmayan hesabı kontrol ettiklerinde bakiye 49 milyar 999 milyon 999 bin 295 dolar 90 sentti. O kadar yüklü bir parayı görünce çok şaşırdıklarını, şaşkınlıklarını üzerlerinden atınca da bir yanlışlık olduğunu anladıklarını söyledi. “Hayatımda o kadar haneli bir meblağı görmemiştim, tabii eşim de görmemişti” diyen James etraflarındaki kimsenin bu kadar parası olmadığını vurguladı.

Çİft, kanıt ve hatıra olsun diye ekran görüntüsü aldı.

12 Haziran’da hesaba yatan bu paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini belirten James basına yaşananları anlatırken şunları söyledi: “Hesabımızda kalmayacağını biliyorduk, nereden nasıl geldiği de net değildi açıkçası ancak kazara bizim hesaba transfer edildiği belliydi. Zaten o paraya dokunmaya kalkışmak da hırsızlık olurdu. Ama kısa süreliğine de olsa o kadar para sahibi olmanın hayalini kurduk eşimle.“

Bankayla iletişim kuruldu ve birkaç gün içinde hesap bol sıfırlı halinden ‘normal’e döndü. Paranın kazara hesaba aktarıldığını belirten banka yetkilileri, hatanın neden kaynaklandığı bilgisini ise paylaşmadı.