Hershey çikolatalarına 5 milyon dolarlık ‘ağır metal’ davası

ABD’de, Christopher Lazazzaro adlı kişi çikolata devi Hershey firmasına 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

New York eyaletinin Nassau şehrinde yaşayan Lazazzaro, Hershey markasının bitter çikolatalarında sağlığa zarar verecek oranda ağır metal bulunmasının ardından açtığı davada çikolata devinden 5 milyon dolar tazminat istedi.

Christopher Lazazzaro, önceki gün açtığı toplu davanın dilekçesinde, “Ürün etiketlerinde metal içerikler tam olarak belirtilmiş olsaydı bunları satın almazdım” dedi.

ABD’de tüketici haklarını koruyan Tüketici Raporu (Consumer Report), geçtiğimiz haftalarda 23 bitter çikolata markasını test etmiş ve en az beşinde normalden 2,5 kat fazla kurşun ve üç kat fazla kadmiyum seviyesi saptamıştı.

Bunların arasında Hershey, Theo, Trader Joe’s gibi popüler markaların ürünlerinin de bulduğunu yazmıştı.