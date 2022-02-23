Herne Peş marşını söyledikleri gerekçesiyle yargılanan avukatlar beraat etti

CANAN COŞKUN

Güneydoğuda 2015’teki çatışmalı sürecin sonlandırılması için düzenledikleri basın açıklaması nedeniyle haklarında açılan davada, Herne Peş marşını söyledikleri ve slogan attıkları gerekçesiyle cezalandırılmaları istenen altı avukat beraat etti. Mahkeme, marşın Türkçe anlamının herhangi bir şiddet içermediği ve şiddete teşvik etmediğini belirtti.

İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

‘Marş şiddete teşvik etmiyor’

Sakarya ve Antalya bölge adliye mahkemelerinin Herne Peş marşıyla ilgili kararlarına atıfta bulunan savcının mütalaasına göre, marşın ismi Türkçede ‘daima ileri’ anlamına geliyor. Buna göre, 1977 yılında Şivan Perver tarafından bestelenerek söylenen marş, herhangi bir şiddet ifadesi içermiyor ve şiddete de teşvik etmiyor. Yasadışı örgütü övücü ifadelerin bulunmadığı marşın örgüt adına bestelendiğini söylemekse bestelenme tarihi göz önünde bulundurulduğunda ‘zorlama bir yorum’ olarak kalıyor. Savcıya göre, bu marşın söylenmesi örgüt propagandası kapsamında değerlendirilemez.

301’den yargılama izni çıkmadı

Savcı, avukatların “Katil devlet hesap verecek” sloganı attığı iddiasıyla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Cumhuriyet’i ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ suçundan yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istendiğini, ancak bunun verilmediğini hatırlattı. Bu nedenle suçlamanın düşürülmesini talep etti.

Savcı, avukatlara yöneltilen ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla ilgili de herhangi bir somut tespit bulunmadığını, söz konusu marşın ve diğer söylemlerin tek başına örgüt propagandası suçunun yasal unsurlarını barındırmadığını kaydetti. Şüpheden uzak, kesin ve mahkûmiyete yeterli delil elde edilmediğini ifade eden savcı, bu suçlama yönünden beraat kararı verilmesini istedi.

‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek‘ suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığını kaydeden savcı, bu suçlama yönünden de beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme de savcının talebine uygun olarak yargılanan altı avukatı beraat ettirdi.

Ne olmuştu?

Savunma örgütleri 15 Eylül 2015’te Taksim’deki Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek o dönemde güneydoğu illerinde sürdürülen ve birçok sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmalı sürecin bitirilmesi için protesto eylemi düzenlemişti. Avukatlara bu eylemden iki yıl sonra açılan söz konusu davanın temelini Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün o gün hazırladığı tutanak oluşturmuştu.

Tutanakta avukatların Herne Peş marşını okudukları, okunmaması için ikaz edildiği, ikaz edilmelerine karşın ‘terör örgütünü övdüğü’ savunulmuştu. Savcı Necip Sarı da Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi için Hukukçular, Halkevleri Hukuk Dairesi, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları ve Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi 18 avukat hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamalarıyla iddianame hazırlamıştı.

Soruşturma kapsamında herhangi bir bilgi, belge olmamasına karşın Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) soruşturmaya konu edilmiş ve İstanbul başsavcılığının bu konuda görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara’ya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Ankara başsavcılığı da 2017 yılında emniyetten ÇHD’nin başkan, üye ve kurucu listesinde yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarında inceleme yapılmasını istemişti. Emniyet de aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu 112 avukatın ismini listeleyip bu kişilerin sosyal medya paylaşımlarını taramıştı. Bazı avukatların Ankara Gar katliamı, Dilek Doğan’ı evinde öldüren polis Yüksel Moğultay’a hapis cezası verilmesi, 19 Aralık cezaevleri katliamına ilişkin haberler, Gezi Parkı eylemlerinde polisler tarafından öldürülen Ethem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz ve Grup Yorum’la ilgili haberleri paylaşması tutanağa eklenmişti.

Dosya kapsamında ayırma kararlarından sonra davada yargılanan avukat sayısı altıya düşmüştü. Hakkında iddianame hazırlanan diğer avukatlar başka mahkemelerde yargılanmaya devam ediyor.